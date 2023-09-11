В трех регионах Черноземья увеличат прожиточные минимумы в 2024 году

В Воронежской, Курской и Липецкой областях в 2024 году поднимут прожиточный минимум. По сравнению с 2023-м суммы вырастут в пределах 1 тыс. руб. Самое серьезное увеличение ждет жителей Воронежской области, сообщили в правительствах регионов и районной администрации.

Правительство Воронежской области утвердило на следующий год прожиточный минимум на душу населения в размере 13 271 руб., что на 908 руб. больше, чем в 2023 году — 12 363 руб. Для трудоспособного населения показатель вырастет на 989 руб.: с 13 476 руб. до 14 465 руб., для пенсионеров — на 484 руб.: с 11 261 руб. до 11 745 руб., для детей — на 881 руб.: с 11 992 руб. до 12 873 руб.

Правительство Курской области выпустило постановление о том, что с 1 января по 31 декабря 2024 года прожиточный минимум в регионе будет составлять, как и в Воронежской области, 13 271 руб., что на 765 руб. больше, чем в 2023-м (12 506 руб.). Для трудоспособного населения показатель тоже будет равняться 14 465 руб., однако вырастет он на 833 руб. (13 362 руб.). Прожиточный минимум пенсионеров поднимется на 441 руб.: с 11 036 руб. до 11 477 руб., детей — на 513 руб.: с 12 826 руб. до 13 339 руб.

Администрация Хлевенского района Липецкой области со ссылкой на областное управление социальной политики сообщает, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум в регионе на душу населения составит 12 661 руб. против 11 931 руб. в 2023-м (рост на 730 руб.), для трудоспособного населения — 13 800 руб. против 13 005 руб. (рост на 795 руб.), для пенсионеров — 11 134 руб. против 10 665 руб. (рост на 469 руб.), для детей — 12 908 руб. против 12 364 руб. (рост на 544 руб.).

Данные по Белгородской, Орловской и Тамбовской областям не опубликованы.

Алина Морозова

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