Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таиланде задержан боец UFC Хусейн Асхабов

Французский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан Асхабов были задержаны в Пхукете 5 сентября. Таиландская полиция подозревает их в похищении, пытках и ограблении. Об этом сообщило издание The Phuket News.

Хусейн Асхабов

Хусейн Асхабов

Фото: @khusein_askhabov

Хусейн Асхабов

Фото: @khusein_askhabov

По данным The Phuket News, братья Асхабовы причастны к ограблению гражданина Италии на курорте Чернг Талай. Трое мужчин ворвались на виллу итальянца: его держали связанным несколько часов. По данным издания, его также пытали.

У гражданина Италии украли вещи на сумму 12 млн бат ($ 340 тыс.): часы Rolex Daytona (2,5 млн бат, или $ 68 тыс.); часы Patek Philippe Nautilus (3,8 млн бат, или $ 107 тыс.); часы Graff (1,6 млн бат, или $ 45 тыс.); а также Macbook, iPhone 13, iPhone 14 и пару солнцезащитных очков.

Как именно братья Асхабовы связаны с ограблением, не сообщается. Как отмечает The Phuket News несмотря на то, что арест произошел еще 5 сентября, таиландская полиция до сих пор публично не сообщила об этом.

28-летний Хусейн Асхабов родился в Грозном. Он начал выступать в UFC в феврале. В первом бою он уступил американцу Джамаллу Эммерсу. Всего на его счету 24 боя: побед — 23, поражений — 1. На сайте ESPN говорится, что Хусейн Асхабов участвует в соревнованиях по тайскому боксу в Чалонге и тренируется в лагере тайского бокса в Чернг Талае.

8 сентября таиландская полиция провела пресс-конференцию о криминальной деятельности россиян на Пхукете. Пресс-конференция последовала за репортажем Al Jaazera о преступлениях россиян в Таиланде, в том числе бандитизме. Так, в июне этого года на Пхукете было совершено вооруженное нападение на российского бизнесмена Дмитрия Алейникова.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...