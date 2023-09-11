В Таиланде задержан боец UFC Хусейн Асхабов

Французский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан Асхабов были задержаны в Пхукете 5 сентября. Таиландская полиция подозревает их в похищении, пытках и ограблении. Об этом сообщило издание The Phuket News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хусейн Асхабов

Фото: @khusein_askhabov Хусейн Асхабов

Фото: @khusein_askhabov

По данным The Phuket News, братья Асхабовы причастны к ограблению гражданина Италии на курорте Чернг Талай. Трое мужчин ворвались на виллу итальянца: его держали связанным несколько часов. По данным издания, его также пытали.

У гражданина Италии украли вещи на сумму 12 млн бат ($ 340 тыс.): часы Rolex Daytona (2,5 млн бат, или $ 68 тыс.); часы Patek Philippe Nautilus (3,8 млн бат, или $ 107 тыс.); часы Graff (1,6 млн бат, или $ 45 тыс.); а также Macbook, iPhone 13, iPhone 14 и пару солнцезащитных очков.

Как именно братья Асхабовы связаны с ограблением, не сообщается. Как отмечает The Phuket News несмотря на то, что арест произошел еще 5 сентября, таиландская полиция до сих пор публично не сообщила об этом.

28-летний Хусейн Асхабов родился в Грозном. Он начал выступать в UFC в феврале. В первом бою он уступил американцу Джамаллу Эммерсу. Всего на его счету 24 боя: побед — 23, поражений — 1. На сайте ESPN говорится, что Хусейн Асхабов участвует в соревнованиях по тайскому боксу в Чалонге и тренируется в лагере тайского бокса в Чернг Талае.

8 сентября таиландская полиция провела пресс-конференцию о криминальной деятельности россиян на Пхукете. Пресс-конференция последовала за репортажем Al Jaazera о преступлениях россиян в Таиланде, в том числе бандитизме. Так, в июне этого года на Пхукете было совершено вооруженное нападение на российского бизнесмена Дмитрия Алейникова.

Анастасия Ларина