«Башнефть-добыча» ускользает от надзора

В арбитражном суде Башкирии рассматривается иск ООО «Башнефть-добыча» к управлению Росприроднадзора о признании недействительным выданного предписания. Надзорное ведомство по итогам проверки обязало нефтяную компанию устранить многочисленные нарушения, в частности, установить нормативы предельно допустимых выбросов и получить разрешение на выбросы. Ранее суд в качестве обеспечительных мер приостановил действие предписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Южно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оспорило наложение обеспечительных мер по иску ООО «Башнефть-добыча». В июле арбитражный суд Башкирии приостановил действие предписания ведомства, который обязал компанию устранить выявленные по итогам проверки нарушения. В частности, установить нормативы предельно допустимых выбросов и получить разрешение на выбросы для дыхательного клапана емкости бытовых отходов нефтесборного пункта «Манчарово» (одноименное месторождение находится на территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов) и его дымовых труб, дымовых труб печей промежуточной нефтеперекачивающей станции «Чекмагуш», свечей рассеивания газораспределительного поста станции.

Предписание было выдано в апреле по итогам проверки, которая выявила 62 нарушения. В их числе — нарушения правил эксплуатации газоочистных установок, несоблюдение требований при накоплении отходов, строительство объектов без уведомления Росприроднадзора, отсутствие актуальной информации об объектах негативного воздействия на окружающую среду.

«Башнефть-добыча» безуспешно пыталась обжаловать решение в центральном аппарате Росприроднадзора, а затем, в июле, подала иск в арбитражный суд Башкирии.

В качестве обоснования компания сообщила, что срок исполнения предписания истек в июле, но управление Росприроднадзора может привлечь ее к административной ответственности за невыполнение предписания в установленный срок (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ; cанкции по статье предусматривают штраф для юрлиц до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 2 тыс. руб. или дисквалификацию до трех лет), что «в значительной мере влияет на деловую репутацию ООО «Башнефть-добыча», так как сведения и результаты проверки доступны неограниченному кругу лиц, публикуются в различных СМИ и на интернет-сайтах».

Арбитражный суд пришел к выводу, что заявитель обосновал необходимость принятия обеспечительных мер. Поскольку они не отменяют оспариваемое предписание управления Росприроднадзора, а лишь приостанавливают его до рассмотрения спора по существу, суд счел ходатайство подлежащим удовлетворению.

Рассмотрение апелляционной жалобы надзорного ведомства назначено на 13 сентября. Очередное заседание по рассмотрению иска «Башнефть-добыча» состоится 3 октября.

В пресс-службе управления Росприроднадзора также сообщили, что «Башнефть-добыча» вела производственную деятельность при отсутствии разрешения на выброс загрязняющих веществ, при этом были превышены разрешенные выбросы в воздух, допущены нарушения требований при эксплуатации нефтепроводов, в прошлом и текущем годах допущено более 600 инцидентов, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, компания предоставляла заведомо недостоверные данные о площади загрязнения и объемах разливов. Кроме того, в 2022 году компания не в полном размере внесла плату за негативное воздействие, допускает загрязнение окружающей среды при эксплуатации объектов размещения отходов.

Вчера в «Башнефти» не прокомментировали спор с Росприроднадзором. Ранее в компании сообщали, что большая часть замечаний надзорного ведомства устранена еще в ходе плановой проверки, «почти все отмеченные ведомством нарушения не оказывают существенного влияния на промышленную и экологическую безопасность».

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что за несоблюдение природоохранного законодательства компания будет привлечена к административной ответственности. «Ранее по аналогичному делу прокуратура обязала «Башнефть-добычу» возместить ущерб в более чем 3 млн рублей»,— заявил Евгений Жаров.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов сообщил «Ъ-Уфа», что по поводу нарушений на предприятии «Башнефти» прокурором республики Игорем Пантюшиным было проведено совещание при участии представителей других надзорных органов. «Прокуратурой предложено, чтобы «Башнефть» ежеквартально отчитывалась, в частности, по всем авариям нефтепроводов и водоводов пластовой воды перед этими надзорными органами, которые, в свою очередь, будут представлять доклад о количестве нарушений и принятых мерах в природоохранную прокуратуру»,— пояснил господин Веселов. Союз экологов Башкирии запросил решение данного совещания для проведения общественного экологического контроля на нефтепромыслах республики, добавил он.

Влада Шипилова