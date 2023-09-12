Седьмой пошел

На выборах депутатов Курултая Башкирии седьмого созыва, по предварительным данным ЦИК республики, «Единая Россия» набрала около 70% голосов, что на 10% больше, чем в 2018 году. Опрошенные „Ъ“ руководители остальных парламентских партий, принимавших участие в выборах, в целом согласны с результатами. Политологи полагают, что итоги выборов были предсказуемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным ЦИК Башкирии, около 70% мест в Курултае займут депутаты от «Единой России»

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ По данным ЦИК Башкирии, около 70% мест в Курултае займут депутаты от «Единой России»

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Башкирии подводят итоги выборов депутатов Курултая. По предварительным данным региональной ЦИК, по единому избирательному округу «Единая Россия» получила 68,96% голосов, КПРФ —11,68%, ЛДПР — 7,77%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,35%, «Новые люди» —3,4%.

По сравнению с итогами выборов в парламент республики в 2018 году, улучшила свои результаты только партия власти. Тогда за «Единую Россию» проголосовали 58,3% избирателей, за коммунистов — 18,8%, за справоросов — 5,47%, за «Патриотов России» — 3,95%, а за ЛДПР — 9,96%.

В одномандатных округах избрано 46 единороссов, два коммуниста, по одному представителю от справороссов, «Зеленых» и «Новых людей», а также четыре самовыдвиженца. В одномандатных округах единороссы получили 46 мест, КПРФ — два, по одному — СРЗП, «Зеленые» и «Новые люди». Также в парламент прошли четыре самовыдвиженца.

Явка на выборы составила 51,82%.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил систему избирательных комиссий и Центризбирком республики: «Я вчера смотрел, как идет ВКС с центральной избирательной комиссии, где вот это наше тяжелое родимое пятно недостоверности выборов, на мой взгляд, мы убрали. Я слышал, с каким уважением относится Центральная избирательная комиссия к Башкирии. Говорят, что в Башкортостане научились работать с нарушениями и их вскрывать. За это спасибо большое».

Всего в период избирательной кампании, отметила вчера руководитель ЦИК Башкирии Илона Макаренко, поступило 321 обращение на «горячую линию» и 102 письменных обращения. «Нарушений избирательного законодательства не установлено»,— сообщила глава региональной ЦИК.

Между тем, как минимум, на одном избирательном участке в день голосования возникла нештатная ситуация. Так, наблюдатель от КПРФ на участке 504 в Нефтекамске Дарья Хамидуллина сообщила о возможном вбросе бюллетеней председателем участковой избирательной комиссии Кристиной Пудовкиной (занимает должность начальника отдела опеки и попечительства администрации Нефтекамска). Территориальная избирательная комиссия «приняла решение о заклеивании прорези стационарного ящика для голосования», а затем обратилась в городской суд с иском об отстранении председателя участковой избирательной комиссии. В карточке дела нет информации о принятом судом решении, но, по словам представителей КПРФ, иск был отклонен.

Интригой остается кандидатура на пост спикера Курултая. С 1999 года им являлся Константин Толкачев. Собеседник, близкий к администрации главы республики, сообщил, что господин Толкачев, скорее всего, продолжит работу в этой должности. Кандидатуры председателей комитетов Курултая, которые получают зарплату, пока не определены, добавил он.

Первое заседание нового состава Курултая состоится 5 октября.

Депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко (КПРФ) отметил, что партия «подтвердила статус первой оппозиционной». «Мы ставили задачу повторить результаты 2018 года, но, судя по всему, они будут несколько иными. Впрочем, надо понимать, что четыре года назад на пике была пенсионная реформа и не было тех ограничений для проведения избирательной кампании, которые есть сейчас,— пояснил господин Ющенко. — Тем не менее, в этих условиях партия доказала, что ее программа пользуется спросом среди населения, и, какими бы ни были результаты выборов, партия будет ее реализовывать».

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Насретдинов сообщил, что единый день голосования, на его взгляд, «прошел в штатном режиме». «Что касается предварительных итогов, то результат закономерен,— отметил господин Насретдинов. — В период предвыборной кампании наши кандидаты активно работали на местах, собирали наказы, слушали людей. Все это уже легло в основу той работы, которую они продолжат в качестве народных избранников».

Председатель совета регионального отделения СРЗП Владимир Нагорный считает, что «выборы прошли достаточно спокойно». «Были нарушения, но мы оперативно решали вопросы на уровне

УИКов, поэтому больших претензий нет,— отметил господин Нагорный.— Что касается итогов выборов, мы, конечно, рассчитывали на другие результаты, но они отражают мнение избирателей».

«Минувшая кампания в Башкортостане прошла по традиционной отработанной модели — однодневное голосование без использования дистанционных и прочих цифровых элементов, поэтому резонансных нарушений нет — опыт проведения накоплен уже большой, а сами партии отказались от публичной политической борьбы,— отмечает политолог Арсен Шаяхметов. — Сами результаты голосования предсказуемо сюрпризов не принесли: Курултай сохраняет прежнюю партийную конфигурацию с формальным представительством шести партий и самовыдвиженцами, однако в реальности все политические силы в целом демонстрируют идейное единство. Сравнение с прошлым созывом показывает несколько снизившийся результат КПРФ и появление представителя «Новых людей». Тогда коммунистам дополнительное число голосов принесла федеральная кампания, призывающая голосовать за них как за любую альтернативу действующей власти, плюс постоянная внутрипартийная борьба, выливающаяся в публичное поле, сформировала негативный шлейф за реготделением. Появление одномандатника от „Новых людей“ существенно на расстановку сил в парламенте не повлияет, но станет отражением изменения по персоналиям — власти сигнализируют смену до половины депутатского корпуса».

Политолог Николай Евдокимов считает, что «избирательная кампания проходила в инерционном формате и не вызывала большого внимания со стороны населения». «Это объясняется довольно логичными причинами объективного характера. Во-первых, выборы в законодательный орган субъекта всегда вызывают меньше внимания, чем, например, федеральные выборы или глав субъектов. Но все равно явка оказалась чуть выше, чем в 2018 году, — полагает эксперт. — Во-вторых, сейчас основная повестка связана с СВО, а у партий, по большому счету, по этому вопросу имеются схожие мнения. Поэтому им очень сложно было политехнологически отделиться от «Единой России». Кроме того, оппозиционные парламентские партии находятся в глубоком кризисе. Можно по-разному относиться к партии власти, но она единственная имеет свою структуру и достаточно развитую сеть сторонников».

Булат Баширов