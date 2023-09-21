Разделяй и работай

В каждодневном маршруте между домом и работой жителям крупных городов немаловажно, чтобы офисы, где проходит бОльшая часть их времени, были удобны и комфортны. Как к этим требованиям адаптируется этот сегмент рынка недвижимости, рассказывает глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Создавая офис прямо у себя дома, мы нарушаем личное пространство

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Это стагнация

Если разделить десятилетие на четыре части по аналогии с годом, то сейчас завершается его первый квартал. В конце таких периодов принято подводить итоги, и на офисном рынке их можно емко выразить в двух главных терминах: удаленка и цифровизация. У каждого из них есть свои причины и следствия, а также возможные сценарии развития, которые еще больше изменят принципы проектирования деловой недвижимости в ближайшее время.

На наших глазах происходит сразу несколько серьезных событий: от пандемии до бурного роста цифровых технологий и удаленных моделей труда. Затем на сцену вышли перестройка глобальных цепочек труда, рождение нейросетей и смена деловых поколений. В офисы все чаще приходят молодые люди, которые сформировались как работники уже в новой парадигме. Для них безопасность, гибкость рабочего места, контроль коммуникаций и личное пространство являются одними из важнейших приоритетов.

В период пандемии множество людей начали работать из дома, а рынок стал думать, что делать с этим дальше. Удаленка проникала в нашу жизнь постепенно. По данным Global Workplace Analytics, в США в период с 2006 по 2016 год количество таких рабочих мест выросло на 120%. Однако за последнее время этот процесс стал лавинообразным, а проценты — четырехзначными. По некоторым расчетам, уже в начале 2030-х годов до трети всех рабочих мест в развитых странах станут полностью или частично мобильными.

Несмотря на то что многие счастливы работать из дома, это не означает отказа от офисов как таковых, а скорее их трансформацию в гибридные пространства. К тому же наблюдается и определенный тренд к возвращению в офлайн, но с возможностью периодически трудиться и в удаленном режиме. Сегодня функция офиса все больше концентрируется на трансляции ценностей и культуры компании, живом знакомстве с коллегами, организации совместных рабочих и неформальных мероприятий.

Как ни крути, а человек по своей природе существо социальное и остро нуждается в пространстве для коммуникаций. Задача архитектора сегодня — сделать их максимально комфортными, многофункциональными и эффективными. У сотрудника должен появляться заряд мотивации после посещения офиса, желание вернуться туда снова, даже если он может работать вне его стен.

Еще один ключевой фактор эффективности новых офисов — создание единой цифровой среды, которая объединяет всю его площадь и персонал, находящийся в любой точке мира. И здесь в игру вступают искусственный интеллект, многочисленные системы автоматизации и цифровые экосистемы.

Новая философия труда

Новый виток развития получила философия Agile (гибкость), направленная на адаптивность, динамичные рабочие процессы и коммуникации. В офисы все чаще интегрируются умные системы бронирования, многочисленные датчики, считывающие активность сотрудников, маршруты их передвижения, активность использования помещений и предметов мебели, предпочтения в питании. Это позволяет оперативно трансформировать пространство, менять его структуру, убирая ненужное и добавляя необходимое. Благодаря более эффективному использованию можно снизить среднюю площадь офиса, что экономит средства компании и расширяет перечень подходящих объектов.

Кроме того, подобный подход позволил сделать пребывание сотрудников в офисах посменным, а электронные системы поддерживают комфортный график. Рабочие места, оборудование, переговорные комнаты меняют своих пользователей в течение дня, недели, месяца без ущерба для качества бизнес-процессов. Всего существует три сценария постпандемических отношений к работе в офисе. Первый — возврат к фиксированному режиму, второй — продолжение работы на расстоянии, третий — возможность полного или частичного выбора. И именно цифровое администрирование вывело организацию труда на совершенно иной уровень, поддерживая все три варианта.

Важной задачей архитектора в данном контексте является возможность обеспечения качественного и незаметного монтажа таких систем, их грамотная интеграция в дизайн-код. Кроме того, от того, как при проектировании будет заложена возможность трансформации пространства, внедрения гибких решений, модульных систем и поддержки новых рабочих сценариев, зависит успех функционирования офиса как единого организма. Все это еще и важно сделать эстетичным, удобным, понятным и соответствующим корпоративному стилю.

Если говорить о бытовых аспектах, то одним из залогов психологического комфорта и снижения тревожности, которая охватила многих людей, является создание ощущения безопасности. В безопасное место инстинктивно хочется возвращаться, а спокойный человек всегда более эффективен, чем тот, кто находится в стрессе. Например, внедрение автоматических систем открытия дверей, включения и выключения света, воды снижает необходимость соприкосновения с поверхностями, что очень важно для огромного количества людей. В США голосовое управление в бизнес-центрах в 2019 году применялось всего в 5% объектов, тогда как сейчас этот показатель достигает почти 35%, а ведь это только самое дорогостоящее из бесконтактных решений. Другой путь — организация управления через команды на смартфоне в специальном приложении.

Еще один важный момент — рост значения светового дизайна офисного пространства, разделения зон на разные режимы в зависимости от сценариев нахождения, а также максимально возможное использование естественного света и достижение проницаемости помещений.

Любовь к прекрасному

При всем грандиозном значении передовых технологий не меньшая роль в создании офисов нового поколения отводится биофилии. Мы все привыкли к тому, что привнесение живой среды в деловое пространство не более чем баловство или личная инициатива, но сегодня это уже далеко не так.

Во многих странах озеленению, флора-дизайну и т. д. отводится огромная роль, появляются целые стартапы и крупные игроки, которые занимаются исключительно данным аспектом в архитектуре. Будь то дом или деловой комплекс, 85% своего времени мы находимся в помещении. Даже от самого футуристичного дизайна можно устать, если в нем нет элементов естественного окружения.

В исследовании издания Nature за 2018 год отмечается, что загрязнение воздуха связано с серьезным снижением когнитивных способностей, внимания, работоспособности, а также развитием респираторных заболеваний. Кроме того, стерильные рукотворные интерьеры часто вызывают у людей апатию и депрессию.

Внедряя биофильные концепции в рабочую среду, основанную на использовании природных элементов, мы можем развивать положительные эмоциональные переживания, напрямую влияющие на отношение к пространству, социальный климат и эффективность. Если человек все время работает перед мониторами и дисплеями, то ему рекомендуется регулярно переводить взгляд на зеленую зону.

Такое переключение полезно для перезагрузки концентрации и сохранения зрительного здоровья. Инвестирование в экодизайн имеет большой смысл, а сотрудники, контактирующие с природой, более продуктивны и мотивированы. Именно поэтому сегодня при проектировании офисов интеграция в интерьеры элементов живой среды стала практически обязательной. Вариантов множество: от простого размещения кадок с растениями до создания сложных гидропонных систем, живых стен, зимних садов и мини-огородов со съедобной зеленью.

Еще одна вещь, которая радикально изменилась в проектировании офисов,— это отделочные материалы и поверхности. Обычный текстиль, шторы, ковровое покрытие и пористые текстуры, которые всегда славились умением собирать пыль, все чаще уступают место гладким и легко моющимся поверхностям, антимикробным решениям.

В качестве финального штриха: итогом последних двух лет на офисном рынке можно назвать децентрализацию крупных штаб-квартир и бизнеса, дробление на более мелкие подразделения, вкрапленные в городскую ткань и связанные с их окружением. Все то, о чем говорилось выше, позволяет делать взаимодействие между сотрудниками в разных локациях более полноценным и лишенным прежних ограничений, параллельно исчезают излишняя плотность сотрудников и социальная нагрузка на человека.

Импульс, который получила индустрия в свете последних событий, радикально изменил подходы к организации офисных пространств. За последние годы они стали более технологичными, компактными, гибкими и адаптивными для разных типов работы. С одной стороны, это сделало проектную работу на данном направлении сложнее и многозадачнее, а с другой — открыло возможности для вывода делового дизайна на совершенно новый уровень. Умение работать с передовыми ноу-хау, материалами, нормами безопасности при сохранении стильной эстетики будет играть ключевую роль на рынке в ближайшие годы.