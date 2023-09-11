«Яндекс Погода»: во вторник в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +21°

Во вторник 12 сентября погода на территории Черноземья будет преимущественно облачной с прояснениями, а среднесуточная температура поднимется до +21°. Это следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области (+21°), а в Курской и Орловской областях столбик термометра поднимется, в среднем, до +20°. В Воронежской области синоптики прогнозируют также облачную с прояснениями погоду и до +19°. Прохладнее всего во вторник будет в Тамбовской области — в районе +18°

Только в Липецкой области ожидается небольшой дождь, а воздух будет в среднем не теплее +19°.

Сергей Калашников

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