Поэтапную неустойку не засчитали

Главное управление строительства Краснодарского края в кассационном порядке обжалует решение нижестоящих инстанций об отказе во взыскании 222 млн руб. с подрядчика (ГК «ЕКС») строительства лечебно-диагностического корпуса Детской краевой клинической больницы. Такую неустойку истец требует за нарушение сроков промежуточных этапов строительства лечебного учреждения. Юристы считают, что истцу вряд ли удастся добиться пересмотра дела в свою пользу, так как в контракте не был прописан ряд важных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лечебно-диагностический корпус ДККБ на 350 коек, площадью 41,5 тыс. кв. м, построен, но еще не начал работу

Фото: https://admkrai.krasnodar.ru / Лечебно-диагностический корпус ДККБ на 350 коек, площадью 41,5 тыс. кв. м, построен, но еще не начал работу

Фото: https://admkrai.krasnodar.ru /

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял к рассмотрению жалобу ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУ СКК) на решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, согласно которым ведомству отказано во взыскании с АО «Группа компаний "ЕКС"» 222 млн руб. неустойки по договору подряда. Сведения об этом размещены в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Группа компаний "ЕКС"» зарегистрировано в Ярославле в 1994 году (прежнее название — АО «Спецремэнерго»). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Руководит обществом Алексей Власов. Выручка компании по итогам 2022 года составила 78,7 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб. За десять лет фирма заключила 792 госконтракта. Значительная часть работ выполнялась в Москве и Подмосковье.

Как следует из материалов дела, в августе 2019 года между заказчиком и подрядчиком был заключен госконтракт на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» (ДККБ) в Краснодаре. Сумма контракта составила 3,7 млрд руб., срок исполнения — 31 декабря 2022 года. Больница сдана в срок. Исковые требования мотивированы нарушением подрядчиком промежуточных сроков выполнения этапов работ. Согласно расчетам истца, неустойка за данное нарушение составила чуть менее четверти миллиарда рублей.

Суды двух инстанций признали расчет неустойки неверным, поскольку базис ее начисления определялся истцом по каждому этапу выполнения работ как разность между общей ценой контракта и стоимостью фактически выполненных работ по всему контракту. Суды отметили, что расчет неустойки должен производиться от стоимости невыполненных в срок работ — пропорционально невыполненным обязательствам. Также суды отметили, что условиями контракта не предусмотрено поэтапное выполнение и приемка работ, следовательно, подрядчик не может быть привлечен к ответственности за невыполнение обязательств по срокам выполнения работ по этапам. Кроме того, спорный объект в итоге достроен и введен в эксплуатацию, а значит, заказчик получил желаемый результат.

По мнению судебного эксперта Экспертной группы Veta Александра Терентьева, обращение в кассацию при такой постановке вопроса не может привести к полярному решению суда. «Основания в отказе по обращению будут аналогичными, так как верно отмечено судом: заказчик с подрядчиком в договоре и дополнениях к нему не обозначили этапы выполняемых работ, весь контракт сводится к обязательству со стороны подрядчика выполнить комплексное строительство сооружения с обозначением конкретных видов работ. Наименование видов работ не может браться за основу для правильного расчета требуемой неустойки в конкретно установленном контракте, более того, в суде невозможно установить, какие именно были нарушены промежуточные сроки выполнения работ, так как конкретизации этапов работ в договоре нет. Иными словами, из-за того что стоимость каждого этапа работ не обозначена, правильный расчет промежуточных этапов стройки и, как следствие, реального размера неустойки произведен быть не может, поэтому отказы двух судов можно считать обоснованными»,— объясняет господин Терентьев.

Юрист добавляет, что дополнительным аргументом можно считать и то, что стоимость видов работ контрактом также не установлена, что еще больше усложняет расчет требуемой неустойки.

Участники судебного процесса на запросы «Ъ-Кубань» в момент подготовки материала не ответили.

Согласно сведениям с сайта госзакупок, контракт по выполнению подрядных работ по строительству корпуса детской краевой больницы все еще находится в стадии исполнения. В июле 2022 года, на полгода раньше срока, сообщалось о том, что объект введен в эксплуатацию. Общая площадь лечебно-диагностического корпуса составила 41,5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 350 коек, операционное и хирургическое отделения, отделение переливания крови и станцию криоконсервации с под-разделениями для трансплантации костного мозга. Открытие корпуса планировали 1 сентября 2022 года. Затем сообщалось о том, что лечебное учреждение начнет работу в первом полугодии 2023 года. Однако больница до сих пор не функционирует. В региональных минздраве и департаменте строительства не смогли оперативно ответить на вопрос «Ъ-Кубань» о причинах.

Наталья Решетняк

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