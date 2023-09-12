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Коммерсантъ FM
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Инвесторам тесно на биржах

Все больше сделок проходит на OTC-платформах

Объем сделок на российских внебиржевых платформах, работающих с финансовыми инструментами (ОТС), достиг 1,3 млрд руб. Участники этого рынка, некоторые из которых заработали только в июне, видят потенциал его многократного роста в ближайшие несколько лет. ОТС-площадки дают инвесторам свободу в выборе активов, что позволяет «в теории получать большую доходность», признают эксперты, однако она сопряжена со значительно более высокими рисками, чем в биржевых сделках.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным инвестиционной платформы Rounds, с начала года объем OTC-сделок на ней составил 683 млн руб., что значительно больше, чем за предыдущие два года (396 млн руб.). Глава Rounds Антон Утехин отмечает растущий интерес со стороны бизнеса к сегменту OTC, в частности pre-IPO-сделкам, на протяжении последних трех лет.

«Последние примеры компаний CarMoney и РБТ показывают, что инструмент может быть возможностью выстраивания трека по движению компании от private-equity-сделок к публичному размещению»,— поясняет господин Утехин. По его информации, общая сумма сделок на всех российских OTC-платформах составила 1,3 млрд руб.

ОТС-deal — внебиржевая сделка с финансовым инструментом (акциями, облигациями, депозитарными расписками), заключенная сторонами напрямую или через посредника. На внебиржевом рынке организатор не несет ответственности в случае неисполнения обязательств одним из участников сделки.

OTC-платформы предоставляют возможность проводить сделки с акциями частных и непубличных компаний, отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Они действуют в рамках 259-ФЗ, который позволяет операторам инвестплатформ (ОИП) заниматься и краудлендингом, и ОТС. В реестре ЦБ ОИП не разделяются по видам.

«Вряд ли стоит говорить о конкуренции ОТС с краудфандингом. Скорее они звенья в линейке возможностей для малого и среднего бизнеса по привлечению финансирования,— считает управляющий партнер Money Friends Юрий Колесников.— Это разные инструменты с различным целеполаганием. Займы в основном предназначены для пополнения оборотного капитала, а ОТС — для развития и масштабирования бизнеса».

Сейчас, по словам исполнительного директора АОИП Кирилла Косьминского, в реестре ОИП ЦБ шесть игроков работают в сегменте ОТС: Rounds, Finmuster, Zapusk, Zorko, Bizmall и Brainbox. Но пока не все площадки проводили реальные cделки. Среди наиболее крупных проектов Rounds за 2023 год — pre-IPO CarMoney в январе на 230 млн руб. (в июле компания провела IPO на Московской бирже) и закрытое размещение РБТ («Развитие биотехнологий», структура группы «Институт стволовых клеток человека», в июле переименованной в Artgen Biotech) в июне на 155 млн руб.

В Zapusk с июня провели сделки на 8 млн руб. Zorko также заработала в июне, на ней прошло одно размещение на 127 млн руб. На платформе говорят, что осенью планируется еще ряд размещений, каждое более чем на 100 млн руб.

Между тем эксперты и сами участники рынка говорят о перспективах внебиржевых платформ с осторожностью. «ЦФА и акции стартапов — очень перспективные, но и рискованные активы,— признает Кирилл Косьминский.— Массовым он станет, когда брокеры и банки встроят такие инструменты в свои приложения». Примеры уже есть, подчеркивает Антон Утехин: «Альфа-Инвестиции» и ИФК «Солид» позволили клиентам совершать сделки с внебиржевыми ценными бумагами через свои сервисы.

Сдерживающим фактором развития сегмента выступают сопряженные с ОТС риски. Для инвесторов этот сегмент выглядит даже рискованнее краудлендинга, так как речь идет, как правило, о более длительных инвестициях — три-пять лет, в отличие от примерно полугода для займов. «По сути, OTC — это венчурное финансирование со всеми сопутствующими рисками: средства вкладываются в капитал, прибыль может быть или нет, а если и есть, то не факт, что будет выплата дивидендов, вопрос роста стоимости приобретенного актива всегда остается открытым»,— поясняет Юрий Колесников.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский к минусам ОТС относит также «непрозрачные условия различных уровней договоренностей, невозможность получить максимальную защиту интересов инвестора в правовом поле РФ из-за отсутствия должных мер регулирования рынка».

«Риск при инвестировании есть всегда, и мы не можем говорить, что все компании на ОТС-рынке точно более рисковые, чем в краудлендинге,— возражает основатель платформы Zorko Владислав Пантелеев.— В широком смысле клиенты и краудинвестинга, и краудлендинга — достаточно передовые и с высокой степенью принятия риска».

Ксения Дементьева, Ксения Куликова, Полина Трифонова

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