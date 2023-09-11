ПСБ и РФПИ инвестируют 20 млрд руб. в строительство гостиниц высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Эти комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров. Общий фонд составит порядка 650 номеров. Кластеры включают музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы. Глава ПСБ Петр Фрадков отметил, что «ПСБ продолжает активное участие в реализации крупных туристических проектов по всей России — выступает инвестором строительства объектов инфраструктуры, финансирует клиентов для развития сферы гостеприимства, привлекает партнеров и инвесторов к социально-значимым инициативам».

Холдинг РЖД до конца года станет указывать направление движения при покупке выбора места онлайн еще у ряда поездов «Ласточка». В том числе из Москвы в Курск и Смоленск. То есть пассажиры «Ласточек» смогут узнать, как именно расположены кресла — в направлении движения или против него. Пока такая возможность есть только в электропоездах Москва—Минск.

Журналист, биограф Илона Маска Уолтер Айзексон заявил, что считал миллиардера неподходящим для управления соцсетью Twitter. Журналист считал, что у Маска нет эмпатии, и поэтому предприниматель просто разрушит соцсеть. «Однако каждое утро я просыпаюсь и вижу, что она превращается в X.com, чего он всегда и хотел»,— добавил Айзексон. Биография Маска появится в продаже 12 сентября.