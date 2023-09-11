Организация выплатила 5 млн за гибель матросов в Рыбинском водохранилище

Суд взыскал с организации, занимающейся перевозкой грузов по воде, моральную компенсацию в пользу родственников погибших при крушении баржи в Рыбинском водохранилище матросов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что баржа затонула на Рыбинском водохранилище 28 августа 2020 года во время шторма из-за смещения груза. Уголовное дело было возбуждено в отношении капитана-механика буксира-толкача. Его приговорили к 3,5 годам колонии-поселения по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Суд обязал организацию выплатить родственникам погибших по 1 млн руб. Исполнительные документы поступили судебным приставам, которые возбудили 5 исполнительных производств в отношении организации-должника.

«Сотрудники предупредили ее руководство, что в случае неисполнения решения суда, их ожидает привлечение к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, а также предупредили о взыскании исполнительского сбора, сумма которого составляет 7% от суммы долга. Предупреждения и разъяснительных бесед оказалось достаточно для руководства компании»,— сообщили в пресс-службе УФССП.

Организация выплатила родственникам моральную компенсацию на общую сумму в 5 млн руб.

Алла Чижова