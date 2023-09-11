В Саратовском облизбиркоме рассказали о почти 40% явке

Явка на выборы в муниципальные представительные органы Саратовской обалсти составила 39,89%. Об этом рассказали в избирательной комиссии региона. Все на территории субъекта выборы проходили в 32 муниципальных районах.

Замещению подлежали 1885 депутатских мандатов. Из них 1664 получили кандидаты и списки партии «Единая Россия».

51 место досталось представителям партии КПРФ; 21 мандат — ЛДПР. «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» получили 17 мандатов, «Родина» — 2.

129 мест в муниципальных собраниях заняли самовыдвиженцы.

За ходом голосования следили 4110 наблюдателей, из которых 503 направили кандидаты, 765 — политические партии; а 2842 — общественная палата региона.

За три дня голосования, уверяют в избиркоме, комиссии всех уровней рассмотрели 45 жалоб, из которых лишь три нашли подтверждение в ходе изучения.

«Нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан, не установлено», — рассказали в комиссии.

В городскую думу областного на довыборах по одномандатному избирательному округу победил Андрей Малышев («Единая Россия»). Политик набрал 57,47% голосов явке 13,55%.

Никита Маркелов

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