Горячую воду временно отключили в 204 многоэтажках Воронежа

В 204 многоквартирных домах в Центральном, Ленинском и Коминтерновском районах Воронежа отключили горячую воду с 11 по 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Ограничения введены для опрессовки теплотрасс в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Больше всего ограничений коснулось Коминтерновского района, где подачу ресурса приостановили в 137 домах:

№211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 233/45, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302 на улице 9 Января;

№226, 226а, 226в, 226д, 232/1, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247г, 247д, 247е, 247и, 251, 251к1, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285 на улице 45-й Стрелковой Дивизии;

№203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в на улице Беговой;

№1, 1в, 7л, 9, 11, 13 на улице Антонова-Овсеенко;

№2 в Рамонском переулке;

№1а в Аннинском переулке;

№6б на улице Жемчужной.

В Ленинском районе без горячей воды остался 51 дом:

№64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91 на улице 20-летия Октября;

№77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а на улице Челюскинцев;

№1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 на улице Ворошилова;

№8, 10, 22, 24 на улице Кирова;

№10, 12, 15 на улице Краснознаменной;

№6, 21, 27 на улице Куцыгина;

№17, 27, 60 на улице Красноармейской;

№38, 40, 45 на улице Станкевича;

№2,65 на улице Гродненской;

№7, 11/1 на улице Платонова;

№10, 31 на улице Свободы;

№41, 45 на улице Пушкинской;

№70 на улице Кольцовской.

Меньше всего домов попали под отключения в Центральном районе — 16:

№24а, 25б, 34, 33е на улице Фридриха Энгельса;

№45а, 74, 76, 98 на улице Карла Маркса;

№15,31,41а на улице 25-го Октября;

№7,16а на улице Никитинской;

№15 на улице Комиссаржевской;

№34 на улице Студенческой;

№20д на улице Большой Стрелецкой.

«Возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ, вызванные объективными причинами. В связи с этим потребителям рекомендуется дополнительно уточнять сроки отключения и возобновления горячего водоснабжения у обслуживающих дома организаций»,— заключили в горадминистрации.

Алина Морозова

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