Двое ростовчан осуждены на два года колонии за контрабанду сигарет из ДНР и ЛНР

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приговорил двух уроженцев донской столицы Артёма Авдаляна и Андрея Паукова к двум годам заключения в колонии общего режима и штрафу по 100 тыс. руб. по делу о контрабанде табачной продукции из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

По информации правоохранительных органов, подсудимые в 2021 году организовали канал сбыта на территории Ростовской области немаркированных сигарет, доставленных из Донецкой и Луганской народных республик. Во время обыска у подсудимых было обнаружено 140 тыс. пачек сигарет популярных марок на сумму более 27 млн руб.

В отношении Артёма Авдаляна и Андрея Паукова, а также других неустановленных лиц, было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Суд признал мужчин виновными. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Назарова