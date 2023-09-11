Объем кредитования населения на Кубани за год вырос на 53%

Объем кредитования экономики и населения Краснодарского края за семь месяцев текущего года увеличился на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего за указанный период банки выдали кредиты на 1,7 трлн руб. По мнению министра экономики региона Алексея Юртаева, на рост показателя повлияли федеральные меры поддержки.

«Так, например, объем кредитования юридических лиц увеличился на 48 процентов, а физических лиц — на 64 процента»,— говорится в сообщении.

В рамках федеральных программ было предоставлено 1,7 тыс. кредитов по льготным ставкам на общую сумму 48,2 млрд руб. Из них представители малого и среднего бизнеса получили свыше 1 тыс. займов на сумму 15,9 млрд руб.

Программы господдержки по улучшению жилищных условий граждан использовались при выдаче льготных ипотечных кредитов на общую сумму 126 млрд руб. Соцвыплаты на погашение кредитов многодетных семей достигли 1,6 млрд руб.

Анастасия Донскова

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