Горы, солнце, вода и мусор

Курорт «Роза Хутор» провел необычную экологическую акцию, привлекая внимание к необходимости утилизации отходов

Фото: пресс-службы роза Хутор

Горный курорт «Роза Хутор» вместе с известным спортивным фотографом Алексеем Шабановым реализовал акцию, объединив яркую привлекательность спорта с остротой экологической проблематики. Местом ее проведения стал расположенный на высоте 1050 метров над уровнем моря горный Вейк-парк, где любители вейкбординга, т. е. катания на вейкборде, занимаются воднолыжным слаломом и акробатикой. Этот экстремальный вид спорта сочетает в себе элементы сноуборда, скейтборда и серфинга.

Единственный в России горный Вейк-парк был открыт на курорте «Роза Хутор» в 2020 году. Верхнее озеро, где он находится, заполнено водой, глубина водоема составляет более пяти метров, его зеркало занимает около 1,4 га. В парке работают две реверсивные лебедки с автоматическим управлением: для начинающих и для продвинутых райдеров. Именно сюда доставили собранные на курорте и предназначенные для последующей утилизации отходы ПЭТ и соорудили из них специальную фигуру для прыжков. Известный сочинский вейкбордист Вадим Мамаев, используя трамплин из пустых ПЭТ-бутылок, выполнил зрелищные трюки, а фотограф Алексей Шабанов запечатлел эти яркие моменты.

Фото: пресс-службы роза Хутор

«Увидев эти снимки, некоторые скажут, что мы дурачимся от нечего делать, другие заинтересуются необычным сюжетом, а кто-то впечатлится композицией, но никто не останется равнодушным. Так же, как и я, получив предложение об этой съемке, сразу понял, что надо отработать ее по полной программе. Для меня это возможность обратить внимание общественности на то, что мусор — это огромная проблема, которой надо заниматься очень серьезно»,— сказал спортсмен Вадим Мамаев.

Подобная акция проводилась на курорте «Роза Хутор» и ранее — зимой 2021 года сноубордисты исполняли трюки на горе из макулатуры.

«Спорт невозможен там, где окружающая среда небезопасна. Однако спортивные состязания также воздействуют на природу, и далеко не всегда позитивно. И это тот клубок противоречий, который мы вместе с партнерами на курорте постарались отразить в нашей совместной творческой работе. Надеюсь, мои фото помогут осознать, что сохранение природы зависит от каждого из нас и что все должны вносить посильный вклад в это важное дело»,— заявил фотограф Алексей Шабанов.

«Роза Хутор» с 2018 года ведет системную работу по заготовке вторсырья из образующегося на его территории мусора и поддерживает стабильно высокие показатели переадресации отходов картона и бумаги, пластика и стекла. По словам директора по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрия Колосова, летом 2023 года совокупный объем собранного на курорте вторсырья превысил 1000 тонн. «В среднем ежемесячно мы направляем на рынок утилизации 14 тонн картона и бумаги, тонну пластика, 3-4 тонны стекла»,— отметил он.

Фото: пресс-службы роза Хутор

По мнению директора по устойчивому развитию «Роза Хутор», подобные акции привлекают внимание к проблеме мусорного загрязнения окружающей среды. «Мы понимаем свою ответственность в этом смысле и считаем, что все участники туристской индустрии, от потребителей до отраслевых гигантов, должны предпринимать усилия для раздельного сбора и утилизации отходов. В этом отношении мы стараемся демонстрировать не только яркие образы, но и свой пример. Если наши перерабатываемые отходы попадали в мусорные баки, то суммы на счетах на оплату услуг по их вывозу на свалку нас бы не порадовали, так что экономический смысл в этом деле тоже имеется»,— комментирует Дмитрий Колосов.

Использованные на съемках ПЭТ-бутылки были собраны из воды и отправлены на утилизацию. Курорт «Роза Хутор» рассчитывает распространить свой успешный опыт ответственного обращения с отходами по территории Краснополянского горнотуристского кластера и планирует в ближайшее время направить соответствующие предложения местным властям.

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