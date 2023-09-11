Производство баранины в Ставропольском крае в 2023 году увеличилось на 11%

С начала текущего года хозяйства Ставропольского края произвели 13,9 тыс. т баранины, что на 11% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Отмечается, что по объему производства баранины Ставрополье занимает четвертое место среди регионов России. Одним из крупнейших овцеводческих хозяйств края является овцеферма ГК «Дамате».

«Реализация проекта позволит ежегодно прибавлять в среднем до 4 тыс. тонн продукции, расширять экспорт»,— цитирует пресс-служба правительства словам замминистра сельского хозяйства Ставрополья Виктора Фетисова.

В текущем году на поддержку овцеводства выделено 171,3 млн руб. в рамках программы «Развитие сельского хозяйства».

Анастасия Назарова