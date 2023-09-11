В Краснодаре запустят продажи нового китайского кроссовера Jaecoo. Об этом сообщила пресс-служба Федерального автомобильного холдинга «КЛЮЧАВТО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «КЛЮЧАВТО» Фото: пресс-служба компании «КЛЮЧАВТО»

«Автомобиль оснащен уникальной системой ARDIS, позволяющей преодолевать различные препятствия вне зависимости от климатических условий эксплуатации, а также технологией W-HUD — она предоставляет водителю доступ к сведениям о поездке, режимам вождения, навигации и техническим показателям»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что к открытию в РФ готовят семь дилерских центров, в том числе в Сочи, Санкт-Петербурге, Волгограде, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону и других городах. Российский дистрибьютор к настоящему времени представляет уже 18 марок китайских автомобилей.

Анастасия Донскова

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