Мутко на ВЭФ предложил меры по снижению цен на жилье

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме предложил несколько мер для снижения стоимости жилья в России. Ключевым, по его словам, здесь является грамотное мастер-планирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Мутко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виталий Мутко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подтверждая тезис о грамотном планировании, господин Мутко привел в пример Дальний Восток. В 2016 году дальневосточным регионам было передано 6 млн кв. м земли с градпотенциалом, а реализовано из них было только 200 тыс. кв. м., передает РБК.

«Второе — вопросы инженерной подготовки. Издержек много, которые могли на себестоимость повлиять. Конечно, административные барьеры, этим занимается министерство. Ну и, конечно, маркетинг-откатинг — это тоже надо убирать, это тоже в цене»,— предложил Виталий Мутко.

По его словам, в последние два-три года цены на жилье выросли на 73%. «Рынок должен быть сбалансирован, спрос и предложение, прежде всего доходы людей должны расти и, конечно, покупательская способность»,— сказал господин Мутко.

Он также обратил внимание на ипотечный рынок. Господин Мутко предложил снизить ставку по ипотеке на квартиры большой площади. По его словам, сейчас больше 50% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, при том, что эти объекты не подходят для семей с детьми.