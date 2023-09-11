Производство продуктов питания в Нижегородской области выросло на 11,3%

Нижегородские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в январе-июле 2023 года выпустили продукции на 103,2 млрд руб. По данным областного минсельхоза, это на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За семь месяцев производство мяса на нижегородских предприятиях выросло на 13,7%, колбасных изделий — на 12,8%, молока — на 13,3%, сливочного масла — на 32,4%, сыров и творога — на 40,2%, плодоовощных консервов — на 16,9%, хлебобулочных изделий — на 23,1% и кондитерских — на 4,7%.

Андрей Репин