В Геленджике явка на выборы депутатов в гордуму составила 28%

Явка избирателей на выборы депутатов городской думы в Геленджике составила 28%. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в Telegram.

«Предварительные результаты по всем 17 избирательным округам признаны действительными»,— говорится в сообщении.

Дополнительные выборы депутатов в муниципальную думу Геленджика прошли в единые дни голосования 9 и 10 сентября. По одномандатным (многомандатным) избирательным округам были выдвинуты 109 кандидатов, из которых выбыли либо утратили статус кандидата 15 человек. Так, согласно данным ЦИК РФ, в регистрации было отказано самовыдвиженцам Ивану Балашкину, Павлу Карташову. После регистрации выбыли представители Краснодарского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Елена Глоба и Мария Войтенко, партии «Единая Россия» Виктория Касицкая, Игорь Митюков, Наталья Сафронова, партии ЛДПР Анастасия Некрутенко, а также самовыдвиженец Александр Захаров. Статус выдвинутого кандидата утратили самовыдвиженцы Андрей Гришай, Сергей Архипов, Сергей Зварыгин, Валентина Никишина, Михаил Попов, Татьяна Садайло, Анна Стратий, Анастасия Титова.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram