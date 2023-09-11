ЖК «Ракурс» в Краснодаре полностью сдан

В минувшую субботу состоялось праздничное открытие 5–8-го литеров



В минувшие выходные строительная компания ССК открыла 5-й, 6-й, 7-й и 8-й литер жилого комплекса «Ракурс» на ул. им. Героя Ростовского, 8. На праздничном мероприятии, которое состоялось 9 сентября, казалось, что время остановилось. Праздничная атмосфера наполнила каждый уголок комплекса. Взрослые и дети радовались и веселились, получая подарки в виде бытовой техники для новых квартир и наслаждаясь яркой развлекательной шоу-программой мероприятия. Мастер-классы, зоны активности, фуршет и музыкальные выступления создали незабываемую атмосферу счастья и веселья.

Жилой комплекс «Ракурс» вызывает особое восхищение, не только из-за своего комфортного расположения, но и из-за продуманных архитектурных решений. Весь комплекс состоит всего из восьми литеров, четыре из которых открыли свои двери для новых жильцов. Радостно отмечаем, что теперь весь комплекс полностью сдан!

Жилой комплекс «Ракурс» расположен в комфортном районе города Краснодар — район «Красной площади». Его расположение на улице ул. им. Героя Ростовского, 8 дает своим жителям возможность удобно добираться до основных транспортных развязок и ключевых объектов инфраструктуры, а также при необходимости комфортно выехать из города.

В жилом комплексе «Ракурс» позаботились о том, чтобы его жильцам было максимально комфортно. Здесь создана особая, душевная атмосфера, которая располагает к отдыху и релаксу. Строительная компания ССК предусмотрела просторные игровые и спортивные площадки, где дети могут безопасно проводить время. Кроме того, комплекс имеет места для отдыха и зеленые зоны, чтобы каждый житель мог наслаждаться природой и свежим воздухом.

Также особое внимание было уделено стильному дизайну входных групп, чтобы при входе в комплекс каждый житель чувствовал себя комфортно. Конечно, застройщик не забыл о безопасности своих жильцов. Весь комплекс оснащен современной системой видеонаблюдения, что гарантирует спокойствие и безопасность. Кроме того, на территории есть большая наземная парковка, где каждый житель с легкостью найдет место для своего автомобиля. Здесь вам не придется беспокоиться о проблемах с парковкой.

Открытие жилого комплекса «Ракурс» с праздничной выдачей ключей — это лишь первый шаг в путешествии, которое окажется впечатляющим и незабываемым для всех, кто выбрал это прекрасное место в качестве своего дома.

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