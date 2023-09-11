Курс евро опустился ниже 103 рублей, доллар — ниже 96 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 103 руб./€ впервые с 28 августа.

К 16:40 курс евро составил 102,7 руб./€. Курс доллара опустился до отметки 95,66 руб./$, а китайская валюта — до 13,09 руб. за юань.

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По данным опросов Банка России, прогнозы независимых экспертов о макроэкономических показателях до 2026 года изменились после двух месяцев ослабления рубля. Оно, по данным ЦБ, вполне случайное, в расчетах аналитиков сопровождалось улучшением краткосрочных ожиданий по ВВП 2023 года, уровня реальных зарплат и безработицы.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Чем меньше рубль, тем больше денег».

Петр Бузлаев