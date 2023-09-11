Следы браконьера привели в суд

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей новосибирской судьи Марины Сальниковой. Следствие намерено привлечь ее к уголовной ответственности по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, за что экс-судье грозит до 15 лет лишения свободы. По предварительным данным, в начале 2023 года госпожа Сальникова якобы потребовала от обвиняемого в браконьерстве взятку в размере 3 млн руб. за отмену ареста и прекращение дела. Адвокат подсудимого, выступавший посредником в передаче взятки, полностью признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ВККС назначила на 18 сентября рассмотрение обращения главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, в котором он просит дать санкцию на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей мировой судьи Венгеровского района Новосибирской области Марины Сальниковой. Информация об этом размещена на сайте ВККС.

Оперативно получить комментарий в следственном комитете не удалось. Подробности истории стали известны из материалов судебного процесса над адвокатом Алексеем Суриным, который, по версии следствия, выступал посредником в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) судье.

Как указывается в материалах СКР, в прошлом году в суд поступило уголовное дело о незаконной охоте, которое поручили рассматривать мировой судье с десятилетним стажем Марине Сальниковой. Обвиняемый, житель Омской области, застреливший на охоте косулю, неоднократно не являлся на заседания, и судья Сальникова вынесла заочное решение об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Следствие считает, что в начале 2023 года судья через адвоката Алексея Сурина якобы потребовала взятку от браконьера, обещая отменить меру пресечения и прекратить дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа — самого мягкого из возможных наказаний, которое не влечет за собой даже наличия судимости.

Размер «отступных» составил 3 млн руб. Деньги следовало передать двумя равными траншами по 1,5 млн руб. Вторая часть взятки должна быть замаскирована под договор займа.

Об условиях, выдвинутых судьей, защитник рассказал своему клиенту, добавив к этой сумме еще 150 тыс. руб. своих комиссионных. 6 марта 2023 года при получении 1,5 млн руб. адвоката Алексея Сурина задержали сотрудники ФСБ, к которым с заявлением обратился его доверитель. Юрист дал признательные показания и согласился участвовать в разработанных силовиками оперативно-следственных мероприятиях. «По версии следствия, в дальнейшем под контролем оперативных служб Сурин А. Л., находясь на территории Венгеровского района, передал полученную им часть взятки мировой судье»,— говорится в материалах следствия.

Марине Сальниковой, которая в апреле 2023 года подала в отставку, грозит обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Узнать позицию экс-судьи не удалось.

В судебном сообществе региона «Ъ» рассказали, что это первое уголовное дело о коррупции в отношении судей Новосибирской области.

Постановлением Заксобрания Новосибирской области от 27 июля 2013 года Марина Сальникова была назначена на должность мирового судьи на пятилетний срок. В 2018 году ей продлили полномочия судьи на тот же срок.

Константин Воронов, Новосибирск