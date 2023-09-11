Путин присвоил Владимиру, Рязани и Подольску звание «городов трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин указом присвоил звание «город трудовой доблести» Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, а также Улан-Удэ и Ханты-Мансийску. Документ есть на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Звание присвоено «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» — производство военной техники и гражданской продукции, а также «проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Звание «город трудовой доблести» было введено федеральным законом от 1 марта 2020 года. В ноябре прошлого года это звание получили Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск, а также два города на присоединенных к России украинских территориях — Горловка и Луганск.

Анастасия Ларина