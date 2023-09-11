Налоговая инспекция предъявила «Южуралмосту» долг в 457,3 млн рублей

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области в рамках дела о банкротстве АО «Южуралмост» (Магнитогорск) предъявила должнику новое требование на сумму на сумму 457,3 млн руб. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

В уведомлении конкурсного управляющего о получении требований кредитора говорится, что основанием для этого являются постановления ФАС России от 19 октября 2020 года, которыми «Южуралмост» был признан участников двух антиконкурентных соглашений при проведении 10 дорожных аукционов – с экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. За участие в сговоре антимонопольная служба оштрафовала компанию на 484,3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», АО «Южуралмост», являвшийся одним из крупнейших дорожных подрядчиков в Челябинской области в 2015-2018 года, был признан банкротом в мае этого года из-за долга в 72,5 млн руб. перед ООО «Урал-сервис-групп» (Челябинск). Ранее МИФНС №17 предъявила должнику требования на сумму 17,7 млн руб.

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