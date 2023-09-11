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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 11 сентября

Запоминающиеся кадры понедельника

Последствия урагана в Греции, мемориал Пентагона в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Трикала, Греция. Птица летит над покрытым грязью полем после урагана Даниэль

Трикала, Греция. Птица летит над покрытым грязью полем после урагана Даниэль

Фото: Reuters / Giannis Floulis

Донецк, Россия. Детский сад №15 после обстрела

Донецк, Россия. Детский сад №15 после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сантьяго. Человек возлагает венок на дверь резиденции президента Чили в день 50-й годовщины военного переворота

Сантьяго. Человек возлагает венок на дверь резиденции президента Чили в день 50-й годовщины военного переворота

Фото: Reuters / Carlos Barria

Владивосток, Россия. Церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль» на судостроительном комплексе «Звезда»

Владивосток, Россия. Церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль» на судостроительном комплексе «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дакка. Женщина идет по улице во время ливня

Дакка. Женщина идет по улице во время ливня

Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain

Вашингтон. Посетители мемориала Пентагона в 22-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года

Вашингтон. Посетители мемориала Пентагона в 22-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Трикала, Греция. Птица летит над покрытым грязью полем после урагана Даниэль

Фото: Reuters / Giannis Floulis

Донецк, Россия. Детский сад №15 после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сантьяго. Человек возлагает венок на дверь резиденции президента Чили в день 50-й годовщины военного переворота

Фото: Reuters / Carlos Barria

Владивосток, Россия. Церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль» на судостроительном комплексе «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дакка. Женщина идет по улице во время ливня

Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain

Вашингтон. Посетители мемориала Пентагона в 22-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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