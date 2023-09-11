Фото дня: 11 сентября

Последствия урагана в Греции, мемориал Пентагона в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Трикала, Греция. Птица летит над покрытым грязью полем после урагана Даниэль Фото: Reuters / Giannis Floulis Донецк, Россия. Детский сад №15 после обстрела Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сантьяго. Человек возлагает венок на дверь резиденции президента Чили в день 50-й годовщины военного переворота Фото: Reuters / Carlos Barria Владивосток, Россия. Церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль» на судостроительном комплексе «Звезда» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Дакка. Женщина идет по улице во время ливня Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Вашингтон. Посетители мемориала Пентагона в 22-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года Фото: Reuters / Kevin Lamarque Следующая фотография 1 / 6 Трикала, Греция. Птица летит над покрытым грязью полем после урагана Даниэль Фото: Reuters / Giannis Floulis Донецк, Россия. Детский сад №15 после обстрела Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сантьяго. Человек возлагает венок на дверь резиденции президента Чили в день 50-й годовщины военного переворота Фото: Reuters / Carlos Barria Владивосток, Россия. Церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль» на судостроительном комплексе «Звезда» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Дакка. Женщина идет по улице во время ливня Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Вашингтон. Посетители мемориала Пентагона в 22-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года Фото: Reuters / Kevin Lamarque