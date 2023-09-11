В Инорсе планируют построить 16-этажный дом и дополнительный корпус лицея

Администрация Уфы утвердила проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Глинки, Ферина, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Инорсе. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации Ратмиром Мавлиевым, опубликовано на сайте мэрии. Проекты разработаны по заказу ООО «Специализированный застройщик „Академвостокинвест“».

Площадь проектируемой территории — 28,3 га. Сейчас на ней расположены 9-12 этажные многоквартирные жилые дома общей площадью 166,9 тыс. кв. м.; детские сады №109 и №169, лицей №60, Центр детского творчества «Умелец», торговый комплекс «Яшель». Проектом предлагается снести два жилых дома по бульвару Тухвата Янаби,73 и по улице Глинки, 1а, металлические гаражи, некапитальные торговые павильоны общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

Также планируется построить двухсекционный 16-этажный жилой дом с одноуровневым подземным паркингом на 174 машиноместа по улице Глинки общей площадью 12,8 тыс. кв. м. Во дворе дома предусмотрена спортивная, детская, бытовая площадки, а также площадка для отдыха. Кроме того, предлагается реконструировать существующий корпус лицея №60 и построить дополнительный корпус на 700 мест с увеличением проектной вместимости с 870 до 1,57 тыс. человек.

Майя Иванова

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