Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

ВТБ в этом году купит у АО «Прииск Соловьевский» 4 тонны золота. Соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме. Также банк договорился с предприятием о закупке золота, которое оно добудет в будущем году. «Прииск Соловьевский» занимает первое место по добыче россыпного золота в Амурской области и 11-е место среди предприятий в России. Прочные связи с компаниями отрасли золотодобычи на Дальнем Востоке позволяют банку стабильно пополнять золотой запас в условиях высокого спроса на драгоценный металл, заявляют в ВТБ.

Адвокаты основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида требуют его временного досудебного освобождения из-за отсутствия доступа в интернет, следует из обращения защиты к судье. Юристы напоминают, что, согласно договоренности, их подзащитный в камере должен иметь доступ к интернету дважды в неделю на четыре-пять часов. В обращении говорится о том, что у Бэнкмана-Фрида «нет возможности просматривать и искать документы», из-за чего он не может подготовиться к слушанию дела.

Сегодня стартовал второй сезон Российского инвестиционного чемпионата — крупнейшего в России и одного из крупнейших в Европе соревнований среди частных инвесторов. Его проводят «Тинькофф Инвестиции». Призовой фонд — более 100 млн руб. Впервые чемпионат стартовал осенью 2022 года, тогда в нем участвовало более 250 тыс. человек, 100 из них получили денежные призы. В этом году соревнования стали масштабнее: победителей будет в 400 раз больше — более 40 тыс. человек. Появятся и дополнительные номинации. Участвовать может любой инвестор с брокерским счетом в «Тинькофф Инвестициях» с балансом счета от 10 тыс. руб. и аккаунтом в соцсети «Пульс». Победителей определят по размеру доходности от торговли на бирже.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...