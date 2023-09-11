ВТБ в этом году купит у АО «Прииск Соловьевский» 4 тонны золота. Соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме. Также банк договорился с предприятием о закупке золота, которое оно добудет в будущем году. «Прииск Соловьевский» занимает первое место по добыче россыпного золота в Амурской области и 11-е место среди предприятий в России. Прочные связи с компаниями отрасли золотодобычи на Дальнем Востоке позволяют банку стабильно пополнять золотой запас в условиях высокого спроса на драгоценный металл, заявляют в ВТБ.

Адвокаты основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида требуют его временного досудебного освобождения из-за отсутствия доступа в интернет, следует из обращения защиты к судье. Юристы напоминают, что, согласно договоренности, их подзащитный в камере должен иметь доступ к интернету дважды в неделю на четыре-пять часов. В обращении говорится о том, что у Бэнкмана-Фрида «нет возможности просматривать и искать документы», из-за чего он не может подготовиться к слушанию дела.

Сегодня стартовал второй сезон Российского инвестиционного чемпионата — крупнейшего в России и одного из крупнейших в Европе соревнований среди частных инвесторов. Его проводят «Тинькофф Инвестиции». Призовой фонд — более 100 млн руб. Впервые чемпионат стартовал осенью 2022 года, тогда в нем участвовало более 250 тыс. человек, 100 из них получили денежные призы. В этом году соревнования стали масштабнее: победителей будет в 400 раз больше — более 40 тыс. человек. Появятся и дополнительные номинации. Участвовать может любой инвестор с брокерским счетом в «Тинькофф Инвестициях» с балансом счета от 10 тыс. руб. и аккаунтом в соцсети «Пульс». Победителей определят по размеру доходности от торговли на бирже.