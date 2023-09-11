Багровые реки

2,2 млн литров красного вина, которых почти хватило бы, чтобы заполнить олимпийский бассейн, разлились по улицам небольшого португальского города Сан-Лоренсу-ду-Байру в муниципалитете Анадия. В результате инцидента никто не пострадал. Местная винодельня, где лопнули резервуары с вином, взяла на себя расходы, связанные с очисткой улиц и устранением повреждений.

Потоп случился из-за ЧП, произошедшего на ликеро-водочном заводе Levira в воскресенье. Там прорвало два резервуара с вином. Разлив был такого масштаба, что местные власти объявили экологическую тревогу и были вынуждены перенаправить потоки вина безвредно вытекать в поле, чтобы избежать загрязнения близлежащей реки, пишет издание Diario de Aveiro. Затоплены дороги, земли и по меньшей мере один подвал соседнего с заводом дома. Levira принесла извинения и пообещала как можно скорее «разрешить эту ситуацию».