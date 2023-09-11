«Россети Тюмень» выбрали лучших водителей компании

В Тюмени прошел конкурс профессионального мастерства среди водительского состава «Россети Тюмень». В соревнованиях приняли участие 50 энергетиков из 12 городов Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. По итогам четырех этапов победителями командного зачета стали водители из Нефтеюганска.



Соревнования состоялись на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени А.И. Прошлякова. В рамках конкурса энергетики показали знания ПДД, навыки оказания первой помощи и тушения возгорания двигателя, а также мастерство в скоростном маневрировании.

Практический этап работники «Россети Тюмень» проходили на гусеничном вездеходе, грузовых и легковых автомобилях. Команды на время выполнили одиннадцать упражнений, среди которых колея, параллельная парковка, «змейка» и разворот в боксе. А машинисты автокрана и автогидроподъемника справились со специальными заданиями, такими как перемещение емкости с водой по габаритному коридору и попадание баскетбольным мячом в кольцо. Также участники посетили выставку заводов-изготовителей, на которой ознакомились с новыми образцами спецтехники.

По итогам смотра-конкурса профессионального мастерства победу в командном зачете одержала сборная Нефтеюганских электрических сетей. Второе место завоевали специалисты Нижневартовских электрических сетей. Бронзовые призеры – водители Сургутских электрических сетей.

Работники «Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют компетенции и занимают призовые места на соревнованиях профессионального мастерства Группы «Россети» и чемпионатах «Хайтек».