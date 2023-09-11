Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородские студенты похищали деньги через фальшивый сайт по продаже сигарет

Студенты нижегородского колледжа похитили 140 тыс. руб. с помощью фальшивого сайта по продаже одноразовых электронных сигарет. Как сообщает Автозаводский районный суд, молодые люди получали от клиентов оплату и отправляли им заведомо ложные сведения о продаже и доставке товара. После этого они блокировали клиентов, чтобы они не могли связаться с «продавцами».

Всего от действий двух злоумышленников пострадали 14 человек.

Решением суда одному из них назначено наказание 1,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Второй студент получил два года лишения свободы с таким же испытательным сроком. В пользу пострадавших с них солидарно взыскано около 60 тыс. руб.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...