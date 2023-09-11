Нижегородские студенты похищали деньги через фальшивый сайт по продаже сигарет

Студенты нижегородского колледжа похитили 140 тыс. руб. с помощью фальшивого сайта по продаже одноразовых электронных сигарет. Как сообщает Автозаводский районный суд, молодые люди получали от клиентов оплату и отправляли им заведомо ложные сведения о продаже и доставке товара. После этого они блокировали клиентов, чтобы они не могли связаться с «продавцами».

Всего от действий двух злоумышленников пострадали 14 человек.

Решением суда одному из них назначено наказание 1,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Второй студент получил два года лишения свободы с таким же испытательным сроком. В пользу пострадавших с них солидарно взыскано около 60 тыс. руб.

Андрей Репин