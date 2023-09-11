В Ростове-на-Дону появилась улица Расула Гамзатова

В Ростове-на-Дону новую улицу в Суворовском микрорайоне назвали в честь поэта Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Сейчас по улице прокладывают дорогу. Новая улица расположена по соседству с улицами Гвоздичной и Платона Кляты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В торжественном присвоении наименования улицы приняли участие специалисты министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, ростовской региональной общественной организации «Народы Дагестана» и жители микрорайона Суворовский.

«Улица имени Гамзатова – еще один способ увековечить память о великом человеке, напомнить нынешнему поколению о тех, кто внес огромный вклад в культуру нашей страны»,— цитирует пресс-служба правительства слова замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и межнациональным отношениям министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области – начальника отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Игоря Перепелицы.

Анастасия Назарова