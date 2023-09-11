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Самолет, вылетевший из Казани в Сочи, вернулся в аэропорт из-за поломки

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Казани в Сочи, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

Собеседник издания сообщил, что борт вылетел по расписанию, однако через несколько минут пассажирам объявили, что самолет вынужден вернуться обратно из-за погодных условий в Сочи.

В пресс-службе аэропорта Адель Гатауллин подтвердил агентству, что причиной возвращения борта стала техническая неисправность.

Анастасия Донскова

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