Pfizer и Moderna получат разрешения в США на новые антиковидные бустеры

По данным американских СМИ, в ближайшие дни американские регуляторы одобрят новые бустерные вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Управление по контролю за медикаментами и продуктами питания (FDA) может выпустить разрешение уже сегодня вечером, 11 сентября, а Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — завтра. Ожидается также, что регуляторы одобрят сезонные вакцины от гриппа на текущий эпидемический сезон и вакцину от респираторно-синцитиального вируса человека (HRSV). После одобрения FDA и CDC производители смогут отправлять вакцины в аптеки, больницы и медицинские страховые компании.

Нынешняя кампания по распространению бустерных вакцин от COVID-19 станет в США первой после прекращения в мае режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Если во время пандемии правительство США само закупало антиковидные прививки у производителей и распространяло их для бесплатной вакцинации в аптеки, больницы, страховые компании и т. д., то в этот раз распространением займутся сами компании. Получить бустерную вакцину бесплатно смогут обладатели государственной медицинской страховки типа Medicare, а также владельцы страховок от частных медучреждений и сетей.

Евгений Хвостик