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Прокуратура начала проверку после возвращения вылетевшего из Казани в Сочи самолета

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возвращения самолета, летевшего из Казани в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Инцидент произошел 11 сентября днем. Самолет компании «Уральские авиалинии» вылетел из Казани в Сочи, но вскоре вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка была успешной, сейчас технические службы устраняют неисправность.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полётов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"

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