Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву одобрила госэкспертиза

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Салавату Юлаеву» в Уфе получила положительную оценку государственной историко-культурной экспертизы. Акт экспертизы опубликован на сайте Башкультнаследия, а также на официальном портале нормативно-правовых актов республики для общественного обсуждения до 25 сентября.

Экспертиза проводилась с 1 по 14 августа по заказу АО «ТСНРУ», с которым управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключила контракт стоимостью 14,94 млн руб. в июле 2022 года. Эксперты — заместитель директора по научной деятельности, директор Ресурсного центра Казанского (Приволжского) федерального университет Рафаэль Валеев, начальник отдела реставрации ГУП «Татинвестгражданпроект» Лейсан Ахтямова и главный архитектор ООО «Лофт» Ильдар Мухаметшин.

Памятник был открыт 17 ноября 1967 года. «В настоящее время под воздействием внешних факторов скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварином состоянии», — указано в акте госэкспертизы. В рамках проекта предложена реставрация скульптуры в цеховых условиях, для чего ее необходимо снять с постамента и транспортировать в специально подготовленное оборудованное помещение.

Проект, в частности, предусматривает сохранение облика скульптуры с восстановлением утраченного элемента упряжи — сердечника и ее цвета: изначально памятник был темно-серым (черным), но в последнее десятилетие его перекрасили в зеленый цвет.

Существующее металлическое ограждение предлагается сохранить и отреставрировать.

Как сообщал «Ъ-Уфа», летом 2020 года, после внеплановой проверки Башкультнаследия администрация Уфы была оштрафована на 200 тыс. руб. за ненадлежащее состояние памятника Салавату Юлаеву.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте