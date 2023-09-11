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Должность первого замгубернатора Ростовской области упразднена

Должность первого заместителя губернатора, которую ранее занимал Виктор Гончаров, упразднена. Первым заместителем губернатора Ростовской области по вопросам экономики назначен Александр Скрябин. Соответствующее распоряжение о структурных и кадровых изменениях подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Скрябин будет курировать вопросы экономического развития, имущественного комплекса, развитие потребительского рынка региона.

Также сообщается, что губернатор ввел новую должность заместителя губернатора – министра сельского хозяйства области. Этот пост занял министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. Теперь он также будет курировать вопросы ветеринарного и технического надзора.

Полномочия первого заместителя губернатора в области курирования вопросов природных ресурсов и экологии переданы заместителю губернатора Сергею Бодрякову.

«Число заместителей губернатора в результате данных структурных изменений осталось прежним»,— отмечает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Назарова

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