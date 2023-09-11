В Майкопе подозреваемого в двойном поджоге взяли под домашний арест

В Майкопе под домашний арест заключили подозреваемого в совершении двойного поджога одного и того же дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА

По данным ведомства, мужчина имел неприязненные отношения с пострадавшим от его действий 63-летним жителем республики. 28-летний злоумышленник проник на территорию домовладения, взломав входную дверь. Облив помещения воспламеняющейся жидкостью, нарушитель устроил пожар и скрылся с места происшествия.

Пожарным удалось спасти строение от пламени. После пожара потерпевший начал дома ремонт и все время находился дома. На следующий день после возгорания подозреваемый устроил новый пожар. На этот раз площадь возгорания значительно увеличилась. Огонь уничтожил мебель, оконные рамы, двери и кровлю. Общая сума причиненного ущерба составила 900 тыс. руб.

По факту произошедшего в отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений). Кроме того, злоумышленника подозревают в серии краж из домов Майкопа и Майкопского района. В случае доказательства вины подозреваемого ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анастасия Донскова

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