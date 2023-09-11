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«Одним расположением, метражом виллы или сервисом уже не удивишь»

Анна Минакова — о велнес-фестивале в Soneva Fushi

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об оздоровительной программе, которую подготовили для гостей отеля.

Фото: Пресс-служба Soneva Fushi

Фото: Пресс-служба Soneva Fushi

Мальдивы — очень популярное направление у наших соотечественников. Вот что говорится в статье Nikkei Asia, выпущенной по итогам первого полугодия 2023-го: «Наибольшую часть туристов [на Мальдивах] составили граждане России — 65 060 человек, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Мальдивы не были популярным местом для россиян до 2021 года, когда самая маленькая страна в Южной Азии пошла наперекор мировой тенденции и не закрыла свои аэропорты в разгар дельта-волны коронавируса».

Собственно, последнее вообще сделало Мальдивы более популярным в мире направлением. Конкуренция между отелями высока — одним расположением, метражом виллы или сервисом уже не удивишь. Надо придумывать специальные программы. О кинофестивале на Мальдивах я уже рассказывала. Давайте посмотрим, что отели подготовили к осеннему сезону.

С 29 сентября по 8 октября в Soneva Fushi проведут велнес-фестиваль. Что это такое? Как рассказывают организаторы, «гостей ждут лекции, дискуссии и мастер-классы с ведущими специалистами в области велнеса, индивидуальные консультации и авторские оздоровительные процедуры». И к этому, разумеется, добавили развлечений вроде гала-ужинов и музыкальной программы.

Что мне лично понравилось, так это уровень спикеров. Это не директор местного спа, хотя и он может быть прекрасным специалистом. Так, среди выступающих Дэймон Гамо — кинорежиссер и активист, а кроме того, продюсер нашумевшей документалки «Сахар», а также молекулярный биолог Брюс Липтон и гастроэнтеролог и автор бестселлера «Второй мозг: Как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем» доктор Эмеран Майер.

Если Soneva предлагает оздоравливаться, то другой курорт — JOALI Maldives — делает ставку на вкусную еду. В ближайшие месяцы курорт посетят ведущие шеф-повара из разных стран мира. Российские шефы тоже будут. Так, среди приглашенных основательница московского ресторана Biologie Екатерина Алехина.

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