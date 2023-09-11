«Сильнее себя на этом свете признавал только одного человека»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о жизни русского богатыря на родине и в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив журнала "Огонек" Фото: архив журнала "Огонек"

В Ейск отправляемся сегодня, в парк легендарного борца и силача Ивана Поддубного. Здесь и памятник ему, и его музей, и похоронен он тоже в парке… Вообще, в Ейске чемпион чемпионов провел последние 22 года своей жизни. Победил всех и поселился в приморском городке со своей второй женой, торговкой бубликами из Ростова-на-Дону.

Провел в Ейске даже все время немецкой оккупации, за что потом его чуть не обвинили в пособничестве фашистам. Немцы прекрасно знали кто такой Поддубный, с восторгом взирали на богатыря, предоставили ему работу маркера в бильярдной и вышибалы в своем кабаке. С гордостью писали домой, что из кафе их выпроводил самый сильный человек планеты. Они же предлагали ему переехать в Германию, готовить немецких атлетов. От этого он, конечно, отказался…

Сильнее себя на этом свете Поддубный признавал только одного человека — своего отца. Интересно, что борец обладал поистине богатырским аппетитом, но при этом не ел мяса. Обожал борщ — съедал по нескольку порций, мог на две половины буханки хлеба намазать полкило сливочного масла и уплести эти бутерброды за милую душу. Закусить еще десятком вареных яиц и запить тремя литрами молока… Страдал без овощей, писал сестре из Америки, что бы прислала редьки, не могли ее нигде найти.

В тот раз в Штатах зрители просто визжали от восторга. Поддубный сразу удивил репортеров своим внушительным видом, своей знаменитой пудовой «тростью». По американским законам, атлеты старше 38 лет могли выступать только с разрешения специальной врачебной комиссии. После медосмотра врачи заключили, что по физическим параметрам, Поддубному не дашь больше сорока. И в свои 54 он с легкостью клал на лопатки борцов на 10, 20 и даже 30 лет моложе себя.

Правила вольной борьбы были непривычны, его пытались удушить, выдавить глаза, вырвать знаменитые усы. Но он все равно стал чемпионом. Вот только выигранные деньги, причем весьма серьезные, получить так и не смог. Оказалось, что по бумагам, которые он не глядя подписал, получить их мог только гражданин США. Говорят, они до сих пор хранятся в одном из американских банков…