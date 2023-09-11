Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о втором поколении люксового смартфона, в софте которого применены технологии Web3 и блокчейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vertu Фото: vertu

Бренд Vertu открыл предзаказ на модель Metavertu. Пока о характеристиках второго поколения смартфона класса люкс ничего не известно. Единственные доступные данные предсказуемо касаются поддержки блокчейн и Web3 технологий, как и у предшественника.

Презентация новинки должна состояться только 2 октября. Почему же вендор решился на такую последовательность действий? Похоже, расчет исключительно маркетинговый. Вместе с предзаказом потенциальный владелец смартфона автоматически принимает участие в лотерее с призовым фондом из 1 биткойна, 2 единиц эфириума и пять неких загадочных боксов. Ценность последних никак не описана.

С учетом того, что предзаказ, обязательный для участия в розыгрыше, продлится до конца октября, не очень прозрачна мотивация покупателей Metavertu 2 до его официальной презентации. Никаких дополнительных преференций в этом случае им не обещано.

Тем более именно подробности внедрения и применения технологий Web3 и блокчейн в софт новинки будут любопытны в первую очередь. Недавняя предпродажа смартфонов с операционной системой ethOS на базе эфириума оказалась успешной. Аппараты получили ряд встроенных инструментов для работы с платежами, получения и отправки сообщений. Первую партию из 50 адаптированных моделей Google Pixel распродали за сутки.

При этом важно понимать следующее соотношение. Выкупить новинку на базе эфириума можно было только за NFT, стоимость которых доходила примерно до $5 тыс., что в 10 раз дороже обычного Google Pixel 7a.

С учетом этого, любопытно узнать, в каком ценовом диапазоне окажется Metavertu 2. В аппаратной части он вряд ли удивит. Модели Vertu последних лет — почти калька с мощных китайских смартфонов, происхождение которых несложно вычислить. Качество сборки и материалы будут привычно высочайшего уровня. За текущую версию первого поколения Metavertu производитель просит от $3,35 тыс. до $41,5 тыс.