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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

От пяти до десяти сделок IPO может произойти на российском рынке в будущем году, их средний размер составит 3-5 млрд руб. Такую оценку дал ТАСС руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук на полях Восточного экономического форума. В первую очередь это эмитенты из сферы, близкой к ритейлу, либо IT-сектор. Фокус нынешнего рынка — потребительский сектор, указал Сергейчук. Банкир отметил, что в целом эмитенты проявляют интерес к таким сделкам. Так, по оценке ВТБ, во втором полугодии 2023 года могут состояться еще несколько размещений российских эмитентов общим объемом около 10 млрд руб.

В павильоне Камчатского края на Восточном экономическом форуме состоялась презентация оригинального проекта «Интерактивно.РФ». Это работа и инициатива ученых, которые получили поддержку правительства Камчатки и компании «Интеррос». Последняя активно инвестирует в развитие туризма на Камчатке, уже начато строительство крупного горного курорта — парк «Три вулкана». Командой проекта создана игра, в которой на интерактивной карте Камчатки расставляются разные объекты инфраструктурного развития. Пока в проекте «Интерактивно.РФ» представлены 12 ключевых объектов развития Камчатки, среди которых промышленные.

Российские банковские карты могут работать в Турции через специальные финтех-сервисы. Об этом рассказал глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев в интервью телеканалу РБК. По его словам, обычно платежная система «Мир» официально договаривается с иностранными банками или платежными операторами для работы в зарубежных странах. Однако в Турции сложилась «несколько другая ситуация», которая не подвержена санкционному влиянию.

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