Госэкспертизу проектов метро предложили проводить в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга подготовило законопроект, который предлагает проводить госэкспертизу проектной документации уникальных объектов — в их числе метро и памятники федерального значения — на местном уровне, а не федеральном, как это делается сейчас. Об инициативе узнала «Фонтанка».

Документ предполагает внесение изменений в Градостроительный кодекс России. В пояснительной записке отмечается, что Петербург хочет пойти по пути Москвы — оба являются городами федерального значения.

Сейчас проведением таких экспертиз на федеральном уровне занимается ФАУ «Главгосэкспертиза России», подведомственное Минстрою. Если инициатива будет одобрена, вероятно, полномочия перейдут к СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

В пояснительной записке говорится, что затруднения вызывают проекты в историческом центре города. При их реализации в зону работ часто попадают памятники, иногда разной территориальной принадлежности.

Необходимость проводить экспертизу на федеральном уровне тормозит такие проекты. В том числе речь идет и о замене инженерных сетей, что является одним из приоритетных направлений деятельности. Кроме того, авторы инициативы считают, что в некоторых случаях уникальные объекты, которые планируется возводить в Петербурге, таковыми являются только формально.

Еще один аргумент в пользу такого решения — экономия сотен миллионов руб., которые уходят на оплату услуг «Главгосэкспертизы». В частности, за 2022 год было проведено 116 таких экспертиз.

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