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Коммерсантъ FM
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В Новосибирске арестованы трое обвиняемых в серии диверсий

В Новосибирске арестованы трое молодых людей, обвиняемых в серии диверсий с поджогами, сообщила транспортная полиция Сибири. На злоумышленников сотрудники правоохранительных органов вышли, расследуя дело о поджоге железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска.

«Один из задержанных признался, что задание поджечь релейную станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. Свои действия поджигатель и его сообщники фиксировали на камеру смартфона, а видеоотчет о своих преступных действиях отправили анонимному куратору»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За диверсию подозреваемым обещали заплатить 10 тыс. руб. Также предварительно установлена причастность молодых людей к ряду схожих преступлений. В их числе — поджог контейнера телекоммуникационного оборудования и самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, максимальное наказание — лишение свободы на 20 лет).

Александр Киселев, Новосибирск

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