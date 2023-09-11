В Башкирии водитель минивэна обвиняется в ДТП со смертельным исходом

Следственный отдел МВД по Белорецкому району завершил расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Бурзянского района Рустема Усманова по признакам нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, 12 июля обвиняемый перевозил из села Старосубхангулово в Уфу шестерых пассажиров. На автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск он выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет. Проезжающие мимо автомобилисты помогли участникам аварии выйти из покореженного минивэна и вызвали скорую. В результате ДТП 52-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Другие пассажиры и водитель не получили серьезных травм.

Следствие установило, что Рустем Усманов уснул за рулем.

Уголовное дело передано в Белорецкий межрайонный суд.

Майя Иванова

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