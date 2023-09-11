Экс-заместитель мэра Пензы возглавил ликвидируемое госучреждение

Бывший заместитель мэра Пензы Руслан Тинчурин возглавил ГКУ «Эксплуатационно-хозяйственное управление правительства Пензенской области» с приставкой и. о. Такое постановление подписал председатель правительства региона Николай Симонов.

Госучреждение, которое возглавил господин Тинчурин, сейчас проходит процесс ликвидации. Новый руководитель должен провести соответствующую процедуру.

Полномочия организации перейдут ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области».

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.