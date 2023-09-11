В Миассе три человека попали в больницу после конфликта со стрельбой

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Миассе участников конфликта со стрельбой, в котором пострадали трое горожан. Они госпитализированы с травмами ног. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел на улице Свердлова. Местная жительница сообщила в полицию, что пострадали ее родственники 20, 28 и 73 лет и описала автомобиль, на котором, по ее словам, скрылись стрелявшие. Прибывшие на место полицейские опросили родственников потерпевших и жителей ближайших домов, а также самих раненых. На месте происшествия были изъяты объекты, имеющие отношение преступлению

В результате оперативно-разыскных мероприятий, в которых участвовали сотрудники регионального УФСБ России, был установлен автомобиль и задержаны участники конфликта. В отдел полиции доставили четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. Оружие изъято. По предварительным данным, стрельбе на улице предшествовал конфликт в одном из ночных клубов.

«На раскрытие этого дерзкого и резонансного преступления у оперативников ушло всего несколько часов»,– отмечают в полицейском главке. Проводятся дальнейшие мероприятия, в рамках которых будет дана правовая оценка действиям каждого из участников конфликта.

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