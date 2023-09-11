Назначен новый начальник управления физической культуры и спорта в Новосибирске

В Новосибирске новым начальником управления физической культуры и спорта (УФКиС) мэрии назначен Константин Катионов, сообщила в своем Telegram-канала вице-мэр Анна Терешкова.

Константин Катионов имеет педагогическое образование и образование в области государственного и муниципального управления. С 2019 года он работал на должности замначальника УФКиС.

Ранее эту должность занимал Алексей Толоконский, который в настоящее время работает руководителем футбольного клуба «Новосибирск». На эту должность он перешел в начале июня текущего года.

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Александр Киселев