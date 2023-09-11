Nestle отложила планы по запуску завода кормов в Новосибирской области

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle пересмотрел паны по строительству завода кормов для домашних животных на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный» в Новосибирской области. «Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта», - сказал министр экономического развития региона Лев Решетников (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас региональное минэкономики вместе с Агентством инвестиционного развития (АИР) области прорабатывает локализацию потенциальных резидентов на территории ПЛП.

В пресс-службе АИР рассказали «Ъ-Сибирь», отказ компании Nestle от строительства в промышленно-логистическом парке «Южный» не повлияет на реализацию проекта. Вместе с тем производитель расторг договор аренды земельного участок на территории ПЛП. «В настоящее время в ПЛП «Южный» ведется строительство электросетей, хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, эти работы будут завершены до конца 2023-го. Строительство всей опорной инфраструктуры будет завершено в 2024 году. Расчетный объем инвестиций – 500 млн руб.», - прокомментировали в агентстве.

В ноябре прошлого года гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов комментировал, что регион продолжает предусмотренную инвестиционным соглашением подготовку инфраструктуры на площадке будущего завода Nestle. Работы должны были завершиться в сентябре 2023 года. Тогда же он заявлял, что если Nestle откажется от реализации проекта, площадку в ПЛП «Южный» под Новосибирском займут другие резиденты: «У нас есть, как минимум, три компании, готовые занять этот земельный участок».

Инвестиции в строительство завода ранее оценивались в 10,5 млрд руб. Его мощность должна была составить 75 тыс. тонн продукции в год. На фабрике планировалось производить влажные и сухие корма Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet и другие. Первые производственные линии компания хотела запустить уже в 2023 году.

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Лолита Белова