Ректора КНИТУ-КХТИ избрали депутатом думы Казани

Ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков избран депутатом Казанской городской думы. По данным ЦИК Татарстана, он получил 53,7% на выборах в Павлюхинском одномандатном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Сафин Фото: Денис Сафин

Всего в выборах участвовали пять кандидатов. Второе место занял представитель КПРФ Рамиль Ахметвалиев, получив 15,8%.

Ректор КНИТУ-КХТИ шел на выборы в качестве самовыдвиженца. «Единая Россия» своего кандидата в этом округе выставлять отказалась.

Господин Казаков временно исполнял обязанности ректора с 2020 года. В должности его утвердили с августа 2023 года.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"